Fußball Turu sucht im Pokal Ablenkung vom Ligaalltag

In Gruppe 1 der Fußball-Landesliga stellt die Turu bislang eine der negativen Überraschungen der noch jungen Saison dar. Fünf Punkte aus neun Spielen sind trotz aller personeller Probleme bei weitem nicht das, was man von einem Oberliga-Absteiger erwarten darf. Mittwochabend bietet sich den Oberbilkern dafür die Gelegenheit, in einem anderen Wettbewerb für eine positive Überraschung zu sorgen. Nichts anderes wäre der Einzug in das Achtelfinale um den Niederrheinpokal. Denn mit dem SV Straelen stellt sich ein Gegner im Stadion an der Feuerbachstraße vor, der auch nach dem Abstieg aus der Regionalliga im Verbandspokal zum erweiterten Favoritenkreis gezählt werden muss.