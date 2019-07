Tischtennis : TTC Champions starten mit Pokalspiel

Düsseldorf Inwiefern der Drittliga-Aufsteiger konkurrenzfähig ist, wird sich erst zeigen müssen.

Der Terminplan der Herren des TTC Champions steht bis Ende dieses Jahres fest. Für die Tischtennis-Spieler aus dem Süden der Stadt wird es bereits im August mit dem Einsatz im DTTB-Pokal ernst. In der Vorrundengruppe in Bad Homburg werden sie versuchen, sich für die Hauptrunde mit den Bundesligisten zu qualifizieren. Das erste Meisterschaftsspiel des Drittliga-Aufsteigers findet am 29. September mit der Auswärtspartie beim SV Union Velbert statt.

Eine Woche später – am 5. Oktober – steht dann der Heim-Auftakt in der Halle an der Buchenstraße mit der Begegnung gegen die Bundesliga-Reserve des TTC Fulda-Maberzell an. Mit dem West-Derby gegen den TTC Ruhrstadt Herne (19. Oktober) und dem Duell mit dem Mitaufsteiger Hannover 96 (26. Oktober) haben die Akteure um Mannschaftskapitän Dominik Halcour zwei weitere Heim-Partien im Oktober.