Fußball Links-Frauen mit glücklichem Remis

Immerhin schon einen Dreier konnte Tusa 06 bereits in dieser noch Spielzeit einfahren. Dennoch hinkt die Elf von Stefan Wiedon nach der 1:2-Heimniederlage gegen Regionalliga-Absteiger FV Mönchengladbach schon früh in der Saison der an der Tabellenspitze gespielten Musik hinterher. „Wir sprechen immer wieder über dieselben Themen. Leider schaffen wir es nicht, unsere Fehler abzustellen“, ärgerte sich Tusas Trainer nach Spielschluss. Wie schon in den Spielen zuvor stand sich Tusa mit Fehlpässen, schlechter Chancenverwertung und inkonsequenter Abwehrarbeit selbst im Weg. „Wir müssen zur Pause 2:0 vorne liegen. Dann ist die Partie bei diesem Wetter schon entschieden“, so Wiedon. Doch während Bhageshree Modha und Ricarda Brinkmann ihre Gelegenheiten vergaben, zogen kaltschnäuzige Gäste dank Kristina Birmes (47., 60.) nach dem Seitenwechsel auf 2:0 davon. „Das war bei 34 Grad natürlich nicht gut für uns“, konstatierte Wiedon, der nur noch das Anschlusstor der eingewechselten Angie Wittkowski notieren durfte (67.).