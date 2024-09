Turus Stürmer zeigt starke Leistungen Sahin Ayas glänzt

Ein Akteur, der in dieser Saison eigentlich für Schwung in der Offensive der Turu sorgen soll, saß gegen Bergisch Born zunächst nur auf der Bank. Für den aus Baumberg gekommenen Melva Luzalunga läuft es an der Feuerbachstraße noch nicht ganz wie gewünscht. „Er haut sich voll rein und gibt Gas. Melva will unbedingt, aber noch ist der Knoten nicht aufgegangen. Für mich ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis er explodiert“, sagt Ayas über seinen 24 Jahre alten Teamkollegen, der unter anderem in der Jugendabteilung von Fortuna Düsseldorf ausgebildet wurde.