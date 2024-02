Trotz Niederlagen am Wochenende ART-Volleyballer spielen nicht wie ein Absteiger

Spontent war weit davon entfernt, die Partie gegen den ART wie angekündigt mit 3:0 zu gewinnen. Im Gegenteil: Die Füchse hatten fünf Matchbälle. Andrej Sichwart von den Füchsen meinte: „Es war unglaublich spannend. Wir haben alles gegeben und sind zufrieden mit unserer Leistung, auch wenn wir verloren haben.“ Der ART führte nach Sätzen mit 2:1, gab den vierten jedoch in der Verlängerung ab. Trainer Kristian Becker meinte: „Es macht mich stolz und glücklich, dass sich das Team selber auf dem Feld bestätigt und gegen teils ehemalige Erst- und Zweitliga- und Jugendnationalspieler so einen Kampfgeist und so starken Volleyball zeigt.“ Für Libero Jens war es indes „eines der besten Spiele in meiner Volleyball-Karriere. Gar nicht mal auf mich bezogen, sondern auf die gesamte Teamleistung. Selten so in einen Rausch gespielt“.