Trotz Meisterschaft Münzwurf-Entscheidung! TG 81 verzichtet auf den Aufstieg

Doch dieses Mal war die Stimmung anders. „Das klingt zwar jetzt etwas blöd, aber das Gewinnen ist für den einen oder anderen etwas langweilig geworden. Für mich als Trainer war jeder Sieg schwierig, ich habe auch immer sehr viel Zeit in Vor- und Nachbereitung gesteckt. Aber mehrere Spieler haben jetzt einen neuen Reiz gesucht“, verrät Brückmann. Um Verstärkungen zu finden, bot die TG sogar erstmals Try-Outs an. „An zwei Trainingstagen waren über 20 verschiedene Akteure in der Halle. Das hat mir gezeigt, dass wir über die Stadtgrenzen hinaus für unsere gute Arbeit bekannt sind. Das ist eine Bestätigung für unsere langjährige gute Arbeit.“ Er selbst hatte ein klares Anforderungsprofil an mögliche Neuzugänge: Sie sollten erfahren sein, das Team besser machen, aber auch den Altersdurchschnitt nach unten drücken. Und tatsächlich waren bei den Try-Outs „einige interessante Spieler“ dabei, so Brückmann. Viele TG-Akteure äußerten jedoch auch den Wunsch, dass es keinen großen Umbruch im Team geben solle. „Die Befürworter forderten wiederum, dass Training und Spiele in der 1. Regionalliga eine höhere Priorität haben sollten als in den vergangenen Jahren. Dann sind Urlaube mitten in der Saison nicht mehr erwünscht“, betont der Trainer.