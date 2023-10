Fußball Rudi Kurz heuert beim RSV an

Peter Korn sieht das ganz ähnlich. „Als die Idee aufkam, Rudi mit ins Boot zu holen, habe ich sofort zugestimmt“, betont der sportliche Leiter des Rather SV. Korn sieht die blutjunge Mannschaft des RSV nach holprigem Saisonstart inzwischen auch auf einem guten Weg. „Vor allen Dingen auf eigenem Platz haben die Jungs zuletzt gute Leistungen gebracht“, so der Funktionär. So auch am Mittwoch in der vorgezogenen Partie des zehnten Spieltags gegen die SVG Neuss-Weissenberg. Da führte Rath nach Toren von Arlind Sulejmani (48.) und Nikolaos Georgiou (56.) bis tief in die Nachspielzeit hinein mit 2:1, ehe den Gästen doch noch der schmeichelhafte Ausgleich gelang. „Wenn man bedenkt, dass wir noch einen Strafstoß verschießen und ein klares Tor nicht anerkannt bekommen, ist das schon sehr ärgerlich“, meinte Peter Korn. Damit verpasste Rath auch den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Ein Ärgernis, aber kein Grund zur Panik. Denn die Hoffnung ist da, dass Mo Rifi und Rudi Kurz den Klub auf Sicht gemeinsam wieder in ruhiges Fahrwasser führen können. Der Spielplan bietet jedenfalls alle Chancen dazu. Auf das nun anstehende Auswärtsspiel bei der DJK Neuss-Gnadental (22. Oktober) folgen für Rath die Wochen der Wahrheit mit Partien gegen die direkten Konkurrenten VdS Nievenheim, Lohausener SV und Viktoria Buchholz.