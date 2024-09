Eintracht Spontent startet mit einem Heimspiel Spontent startet am Samstag Mission Aufstieg

Michael Kohne hat mit Blick auf die anstehende Saison nicht den Hauch von Zweifel an einer erfolgreichen Mission. Sie hätten eine so starke Mannschaft, dass im Prinzip gar nichts schief gehen könne. Und wenn es doch nicht klappe mit Platz eins aus Welchen-Gründen-auch-immer? Undenkbar. „Das wäre eine Vollkatastrophe“, sagt der Trainer des Volleyball-Oberligisten Eintracht Spontent. Am Samstag bestreitet die Mannschaft gegen den TB Osterfeld ihre erste Meisterschaftspartie in der fünfthöchsten Klasse. In der vergangenen Saison war sie als Meister der Verbandsliga aufgestiegen. In den kommenden vier Jahren soll es dann hoch gehen bis in die 1. Bundesliga.