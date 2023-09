Fußball Guter Start in die Saison

Dass Sparta Bilk in der Fußball-Bezirksliga nach sechs absolvierten Spielen mit zwölf Punkten in Schlagdistanz zu den Spitzenrängen liegen würde, das durfte man angesichts der Qualität der Einzelspieler durchaus erwarten. Interessant ist jedoch, dass es Gabriel Bittencourt und seinem Trainerteam in der Saisonvorbereitung offenbar gelungen ist, seine Mannschaft sowohl in Abwehr als auch im Angriff noch einmal auf ein neues Level zu hieven. Im Durchschnitt erzielt die Elf um Kapitän Roman Nahimi bis dato 3,8 Tore pro Spiel und damit noch einmal ein Treffer mehr pro Spiel als in der vergangenen Saison.