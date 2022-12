Fußball Trainer des VfL Benrath tritt zurück

Auf Seiten des Vereins nahm man das Rücktrittsgesuch zähneknirschend an. „Ismail hat in den letzten Jahren enorm viel für den VfL geleistet und auch in dieser Saison gute Arbeit abgeliefert. Daher hätten wir gerne mit ihm als Trainer weitergemacht“, sagt Sebastian Linden. Letztlich entsprachen das Vorstandsmitglied und seine Kollegen aber dem Wunsch des sympathischen Coaches, dem es am Ende des Tages nicht gelungen war, aus der talentierten Mannschaft eine widerstandsfähige Truppe zu machen. „Wir haben eine Reihe junger, richtig guter Kicker in unseren Reihen. Aber wir haben zu viele Trainingsweltmeister“, bemängelt Linden.