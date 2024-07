U19-Spielmacher wechselt in die Oberliga Talentschmiede Unterrath

Auch in diesem Jahr empfahlen sich eine Reihe von Spielern unter der Leitung von Niklas Leven für höhere Aufgaben. Spielmacher Lukas Bludau etwa will nun beim amtierenden Oberliga-Meister Sportfreunde Baumberg den nächsten Schritt gehen. Da Baumberg keine Regionalliga-Lizenz beantragt hatte, wird Bludau in der kommenden Saison auf seinen ehemaligen Teamkollegen Kenta Konishi treffen, den es ebenfalls in die Oberliga zu TVD Velbert zieht. Noch eine Spielklasse höher will sich Malik Henri Euwi versuchen. Der Abwehrspieler war am Wochenende schon für den Regionalliga-Aufsteiger KFC Uerdingen im Einsatz und hat beim Viertligisten dem Vernehmen nach auch einen Vertrag unterschrieben.