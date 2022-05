Galopp : Toskana Belle ist die souveräne Siegerin im Henkel-Stutenpreis

Düsseldorf Am Samstag landete der 29jährige Marian Weißmeier den bislang größten Treffer seiner Karriere. „Toskana Belle“ ist vor rund 3000 Zuschauern die souveräne Siegerin im Henkel-Stutenpreis, sie steht im Besitz des schwergewichtigen Kölners Olaf Profft, der für diesen Ritt extra aus Paris angereiste Aurelien Lemaitre saß im Sattel.

In den wichtigen Rennen des deutschen Galopprennsports tauchte der Name Marian Falk Weißmeier bisher noch nicht auf. Der 29jährige ist seit einigen Jahren im Trainerberuf, arbeitet in Mülheim/Ruhr vornehmlich mit Pferden, die in den Basisrennen daheim sind. Mit dem Schwerpunkt auf Starts in Frankreich, wegen der dort gegenüber Deutschland deutlich höheren Preisgelder. Am Samstag aber landete er in Düsseldorf den bislang größten Treffer seiner Karriere. „Toskana Belle“ ist vor rund 3000 Zuschauern die souveräne Siegerin im Henkel-Stutenpreis, sie steht im Besitz des schwergewichtigen Kölners Olaf Profft, der für diesen Ritt extra aus Paris angereiste Aurelien Lemaitre saß im Sattel. „Für mich war das keine Überraschung“, kommentierte Weißmeier den Sieg „wir wussten schon, dass die Stute laufen kann. Sie hat für uns schon in Frankreich gewonnen und da wir dort mit Aurelien lange und gut zusammenarbeiten, haben wir ihn für den Ritt nach Düsseldorf geholt.“ Ob er demnächst noch einmal wiederkommt, werden die nächsten Wochen zeigen, denn für die anstehenden großen Stutenrennen in Grafenberg hat Toskana Belle keine Engagements. Und schon nach ihrem jüngsten Sieg in Frankreich gab es Kaufangebote auf die Stute in sechsstelliger Höhe, der aktuelle Treffer dürfte ihren Wert noch gesteigert gaben, so dass ein Transfer in einen anderen Stall durchaus im Bereich des Möglichen ist.