Deutsche Rollhockeymeisterschaft Mit Teamgeist zum Meistertitel

Das Abenteuer Chemnitz fing entspannt an. Nach der Ankunft am Freitag schaute sich der Düsseldorfer Rollhocky-Nachwuchs zunächst das EM-Eröffnungsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft an. „Das war dann schon mal ein kleines Teambuilding-Event“, sagt Broistedt. Der Sieg der Kicker motivierte. Zunächst wurde am Samstag der starke RSC Cronenberg mit 7:1 in die Schranken gewiesen. „Da haben wir dann schon mal gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist.“ Es folgte ein weniger spektakuläres, aber hochverdientes 2:0 gegen Iserlohn, um am Sonntag im Halbfinale den größten Brocken aus dem Weg zu räumen. Beim 6:5 gegen die IGR Remscheid lösten die Unterrather das Ticket fürs Finale. „Einige Remscheider Spieler sind bereits in der Bundesligamannschaft im Einsatz. Die trainieren alle gemeinsam drei bis vier Mal in der Woche. Die verstehen sich blind“, betont der Keeper. Im Finale traf der TuS erneut auf Cronenberg. Beim 6:2 gab es zu keiner Zeit Zweifel am Sieg der Düsseldorfer.