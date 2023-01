Fußball Torjäger Marco Lüttgen kehrt zum SC West zurück

Trotz seines schnellen Abschieds will Lüttgen den Schritt nach Monheim nicht als Fehlentscheidung verstanden wissen. „Ich bereue den Wechsel nicht. Aber es ist nun einmal so, dass sich die Erwartungen, die ich nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen in Monheim hatte, nicht erfüllt haben“, erklärt Lüttgen. Für den FCM stand der Stürmer in der ersten Saisonhälfte zwar in 16 Pflichtspielen auf dem Platz. Meist kam Lüttgen aber nur von der Bank ins Spiel. Das war zu wenig für den ehrgeizigen Rechtsfuß, der in der Vorsaison noch im Trikot des SC West mit 16 Toren in 32 Oberligaspielen für Furore gesorgt hatte.