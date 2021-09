Fußball : Toptalente in den Junioren-Bundesligen

Düsseldorf Die Nachwuchsfußballer der SG Unterrath und von Fortuna spielen in den höchsten Nachwuchsligen mit. Am Wochenende rollt auch in den Junioren-Bundesligen endlich wieder der Fußball. Die SG Unterrath trifft am Samstag beim SV Lippstadt gleich auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Am Wochenende rollt auch in den Junioren-Bundesligen endlich wieder der Fußball. Während Fortunas U17 als 17. Team am ersten Spieltag noch spielfrei hat, trifft die SG Unterrath am Samstag beim SV Lippstadt gleich auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Tags darauf gastiert Fortunas U19 bei Arminia Bielefeld. Das sollten Sie wissen.

Der Modus: Aufgrund der größeren Anzahl an teilnehmenden Vereinen pro Staffel wird die reguläre Saison sowohl bei den A- als auch bei den B-Junioren in einer einfachen Runde ohne Rückspiel ausgetragen. Für die jeweils 17 Teams in den beiden West-Staffeln stehen demnach 16 Spieltage auf dem Programm. Da die Ligen innerhalb der nächsten beiden Jahre wieder auf Normalgröße (14 Mannschaften) gestutzt werden sollen, steigt die Anzahl der Absteiger. In beiden Altersklassen müssen am Saisonende vier Teams in die jeweilige Verbandsklasse absteigen. Für die beiden bestplatzierten U17- und U19-Teams im Westen geht die Spielzeit in die Verlängerung. Sie sind für das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft in der jeweiligen Altersklasse qualifiziert.

Info Die Spiele im September Fortuna U19: 12.9. bei Arminia Bielefeld, 19.09. gegen FC Schalke 04, 26.09. beim 1.FC Köln. Fortuna U17: 18.09. gegen Arminia Bielefeld, 26.09. bei Bayer 04 Leverkusen. SG Unterrath U17: 11.09. bei SV Lippstadt 08, 19.09. gegen VfL Bochum, 26.09. bei Preußen Münster.

Bekannte Gesichter: Diese sind insbesondere auf den Trainerbänken zu finden. Schalkes U19-Coach Norbert Elgert hat sich längst über die Landesgrenzen hinaus den Ruf als einer der renommiertesten Talententwickler erarbeitet. Stefan Ruthenbeck (1. FC Köln) sammelte auch schon in der ersten Bundesliga Trainererfahrung. Auf eine aktive Profikarriere zurück blickt Heiko Butscher, der die U19 des VfL Bochum verantwortet. Auch bei den B-Junioren sitzt geballte Erfahrung auf den Trainerbänken. Bei der Fortuna hat etwa Jens Langeneke das Sagen, während der SV Lippstadt neuerdings auf die Kompetenz von Ex-Nationalspieler Paul „Slawo“ Freier setzt. Gespannt sein darf man auch auf die Entwicklung von BVB-Coach Sebastian Geppert, der an der Seite von Edin Terzic in der vergangenen Saison bereits Profiluft schnuppern durfte.

Die möglichen Stars von morgen: Der Sprung von der Junioren-Bundesliga in den bezahlten Profifußball gelingt bei weitem nicht Jedem. Neben Talent und Beharrlichkeit spielt oftmals auch eine Portion Glück eine Rolle. Bei der Fortuna durften beispielsweise schon Daniel Bunk (U19) oder David Savic (U17) im Trainingslager bei den Profis vorspielen. Sie sollen behutsam an höhere Aufgaben herangeführt werden.