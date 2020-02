Tischtennis : Weltrangliste: Boll gehört nicht mehr zur Top 10

(RP) Borussias Tischtennisspieler siegte in Runde eins der German Open in Magdeburg zwar gegen Quadri Aruna (Nigeria), doch im Achtelfinale scheiterte er dann mit 2:4 (9:11, 7:11, 11:8, 9:11, 11:4, 9:11) am Weltranglistenersten Fan Zhendong (China).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das hat Auswirkungen auf die Weltrangliste des internationalen Tischtennis-Weltverbandes ITTF. Düsseldorfs Timo Boll büßte einen Rang ein und wird nun nur noch als Elfter geführt. Zuletzt im April 2017 gehörte der 38-Jährige nicht zu den besten zehn Spielern der Welt. Seit seinem Eintritt in die Top 10 im Januar 2002 war der Düsseldorfer Dauergast unter den besten zehn Spielern der Welt. Seine schwächste Platzierung der vergangenen 18 Jahre war ein 14. Rang im Juli 2016. Im März 2018 war er dann wieder die Nummer eins.

Einer der Profiteure der German Open war sein Teamkollege Anton Källberg, der zwar an der letzten Qualifikationshürde zur Hauptrunde scheiterte, sich aber um drei Plätze verbesserte.

Ein anderer Gewinner ist gleich im doppelten Sinne Xu Xin. Der Chinese triumphierte zunächst in Magdeburg und holte sich damit die erst im vergangenen Monat verlorene Führung im Ranking von Landsmann Fan Zhendong zurück.