Tischtennis Vier Meistertitel für Borussias Nachwuchs

In diesem Jahrgang haben sich László Mohácsy, Yaroslav Chmykhalenko, Tobias Sältzer, Jiayu und Jiahe Tong und Arda Yenen in der Gruppe deutlich durchgesetzt. Der FC Schalke 04 wurde mit 6:1, der TV Büren mit 6:0 besiegt. Im Endspiel machten sie es jedoch richtig spannend. Im Endspiel trafen die Düsseldorfer dann auf den SV Velbert, bis zum 4:4 war es eine ausgeglichene Partie. Doch in den letzten beiden Matches setzten sich Jiayu und Yaroslav jeweils mit 3:0 durch.