Tischtennis : TTC startet mit Remis zum Auftakt

Der Klub aus der 3.Tischtennis-Bundesliga ist mit dem 5:5 auswärts zufrieden.

(mjo) Trotz des Sieges im Pokal gegen den SV Union Velbert ist der TTC Champions demütig in das Liga-Auftaktspiel gegen denselben Gegner gegangen. Auswärts ging es am ersten Spieltag der 3. Tischtennis-Bundesliga für den Aufsteiger nach Velbert. Als dann nach über drei Stunden Gesamt-Spieldauer ein 5:5-Unentschieden zu Buche stand, waren die Verantwortlichen der Düsseldorfer mit dem einen Punkt sehr zufrieden.

Die erste Damen-Mannschaft der Borussia musste in ihrem ersten Auswärtsspiel nach dem Abstieg in die Regionalliga zum TTG Vogelsberg. Die Begegnung erwies sich als keineswegs leichte Aufgabe für das Team um Kapitänin Melissa Dorfmann. Als Talent Leonie Berger mit ihrem dritten Punkt (ein Doppel, zwei Einzel) die Grafenbergerinnnen 7:4 nach vorne gebracht hatte, schien der zweite Sieg im zweiten Spiel für Borussia schon unter Dach und Fach. Doch die Gastgeberinnen kamen noch auf 6:7 und die Chance zum Unentschieden heran. Wie so oft war aber auf Borussias Nummer zwei Dorfmann Verlass, die in der Abschluss-Begegnung ihrer Gegnerin Elisa Mest überhaupt keine Siegchance ließ. Ihr Dreisatz-Erfolg (11:8/11:2/11:4) brachte den 8:6-Gesamtsieg für Borussia.