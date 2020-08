Tischtennis : Champions unterstützen action medeor

Düsseldorf Der Fusionsklub aus dem Düsseldorfer Süden hat in den vergangenen Jahren seinem ungewöhnlichen Namen immer wieder Ehre gemacht. Jetzt unterstützt der TTC Champions ein wichtiges soziales Projekt.

Als im Jahr 2003 die Tischtennisklubs TTC Schwarz-Gold Wersten und TTG Reisholz-Hassels die Fusion beschlossen, sorgte der Name des neuen Klubs TTC Champions nicht nur für wohlwollende Kommentare. Von mancher Seite wurde den Mitgliedern des TTC vorgehalten, sich für etwas Besonderes oder Besseres zu halten. Der spätere Vorsitzende Frank Breuer wies damals die Vorwürfe, durch die Namenswahl Hochnäsigkeit zu dokumentieren, zurück. „Der wahre Champion will immer gewinnen, akzeptiert aber auch jede Niederlage in sportlicher Weise und erkennt die Überlegenheit anderer an“, begründete er damals den mit großer Mehrheit der Mitglieder angenommenen „Champions-Vorschlag“.