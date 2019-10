Tischtennis-Rekordmeister kooperiert mit Weber-Schule : Borussia fördert Bewegungs-Initiative

Düsseldorf Der Tischtennisklub stellt so genannte Bewegungskarten vor, mit denen Kinder zusätzliche Ideen für eine aktive Freizeitgestaltung erhalten.

Tischtennis-Rekordmeister Borussia hat in Kooperation mit der Präha Weber-Schule im Arag-Center-Court, der Heimspielstätte der Tischtennis-Asse, die Bewegungskarten „Bewegen mit Pfiff“ der Initiative „Sei schlau. Mach mit. Sei fit.“ (SMS) vorgestellt. Das von der SMS-Initiative und den Partnern entwickelte Kartenspiel soll Kindern einen weiteren Anreiz für einen aktiven Lebensstil geben, frühzeitig für eine ausgewogene Ernährung und mehr Bewegung begeistern, um lebensstilbedingten Erkrankungen wie Adipositas und Typ-2-Diabetes vorzubeugen.

Die aktuellen Ergebnisse der KiGGS-Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland zeigen, dass lediglich 23 Prozent der Mädchen und 30 Prozent der Jungen im Alter zwischen sieben und zehn Jahren die Bewegungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von mindestens 60 Minuten pro Tag erreichen. Besonders Kinder mit einem niedrigen sozialen Status weisen nach den aktuellen Zahlen eine geringere Freizeitaktivität auf. Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung und Übergewicht sind wichtige Risikofaktoren für die Entwicklung.

„Schon seit vielen Jahren setzt sich die SMS-Initiative für ein gesundes Aufwachsen in Düsseldorf ein und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung sowie auch zur Gesundheitsbildung bei Kindern. Durch die Bewegungskarten erhalten die Kinder zusätzliche Ideen für eine aktive Freizeitgestaltung, wodurch sich ein gesunder Lebensstil weiter festigen kann“, betont Thomas Geisel, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt und Schirmherr der Initiative.

Projektleiter Karsten Müssig ergänzt: „Es ist uns eine große Freude, den Schülerinnen und Schülern der SMS-Initiative nach dem Kinderkochbuch „Kochen mit Pfiff“ nun auch die Bewegungskarten „Bewegen mit Pfiff“ übergeben zu können. Diese Zusatzformate bieten uns eine Möglichkeit, die Kinder auch in ihrer Freizeit und zu Hause für mehr Bewegung und eine ausgewogene, bewusste Ernährung zu sensibilisieren und somit die Ziele der SMS-Initiative auch außerhalb der Schulen weiter zu vermitteln.“

Die Bewegungskarten sollen den teilnehmenden Grundschülern das breite Angebot an Bewegungsspielen und -formen aufzeigen und sie für einen aktiveren Alltag begeistern. Dabei sind die Spielvorschläge so gewählt, dass sie mit wenigen Materialien bzw. Haushaltsgegenständen umgesetzt werden können und der zeitliche Rahmen angemessen ist. Auch beinhalten die Karten sowohl Gruppen- als auch Einzelspiele, die ohne Mitspieler in der Freizeit gespielt werden können. Der Tischtennis-Rekordmeister und der Weiterbildungsgang Motopädie der Präha Weber-Schule haben die SMS-Initiative bei der Auswahl der Spielvorschläge unterstützt und Tischtennis- und Koordinations-Übungen beigesteuert.