Borussia trifft auf ASV Grünwettersbach Wieso das Final Four ein Tischtennis-Spektakel wird

Große Hoffnungen setzt Preuß auf Timo Boll, der die Woche in Düsseldorf zum Training genutzt hat. „Timo war zuletzt in Hamburg sehr spielfreudig und nach Trainingsrückstand wieder in guter Form, er ist sicher gesetzt“, verkündet der Manager. Wer sonst noch gegen Grünwettersbach an die Platte darf, ist offen. Auch, weil Källberg und Qiu einige Reisekilometer mehr in den Knochen haben als Boll, Kay Stumper und Borgar Haug. Källberg und Qiu hatten den Ausflug zu den WTT-Finals nach Doha angetreten, bei denen die 16 besten Spieler der WTT-Turniere 2023 antraten. Qiu marschierte bis ins Halbfinale, wo er dem Weltranglistenzweiten Wang Chuqin unterlag, tankte aber nach Erfolgen über den Neunten Lin Shidong und den Vierten Liang Jinkun Selbstvertrauen.