Borussias Tischtennis-Ass : Assar spielt in Marokko um Olympia-Qualifikation

Borussias Omar Assar. Foto: Ja/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Für Borussia geht es am Sonntag in der Tischtennis-Bundesliga weiter. Düsseldorfs Omar Assar denkt allerdings schon an Tokio.

Während seine Mannschaftskollegen in Osteuropa weilten und bei den Czech Open um Weltranglistenpunkte spielten, hat Borussias Tischtennis-Profi Omar Assar ein höheres Ziel vor Augen. Zwar geht es für den Ägypter bei den African Games in Rabat (Marokko) auch um Weltranglistenpunkte, aber dem Sieger des Einzelwettbewerbs winkt auch die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Die Weltcup-Teilnahme hat sich der 28-Jährige durch seinen Sieg bei der Tischtennis-Afrikameisterschaft bereits gesichert. „Es war wichtig, den Afrika-Titel zu gewinnen und es ist toll, mit einem Sieg in eine Saison zu starten. Ich hoffe, das gelingt mir auch bei den African Games“, erklärt Assar.