Olympia-Generalprobe in Düsseldorf Roßkopf lobt Form der Nationalspieler

Auch der mehrmalige Weltranglistenerste Boll fühlt sich noch nicht bei 100 Prozent. Nach dem Mannschaftswettbewerb der Challenge, bei dem er sowohl beide Doppel, als auch sein Einzel gewonnen hatte, war er nicht ganz zufrieden. „Ich habe die Spiele zwar gewonnen, mich aber nicht spritzig gefühlt. Ich hoffe, es liegt an der hohen Trainingsintensität und Quantität der letzten Wochen. Bis Paris muss ich noch spritziger und agiler werden!“ Bis zum 1. August hat der 43-jährige Düsseldorfer dafür noch Zeit, dann fährt er zusammen mit Patrick Franziska für den Teamwettbewerb nach Frankreich. Qiu und Ovtcharov machen sich bereits zehn Tage früher auf den Weg, denn die Einzelwettbewerbe beginnen bereits am 27. Juli. In Düsseldorf behielt das Olympia-Team gegen die Mannschaft der Sparringspartner mit 5:0 die Oberhand. Das Einzelturnier gewann Franziska.