Am Regionalliga-Doppelspieltag : Erste Saison-Niederlage für Borussias Damen

Düsseldorf Die Tischtennisspielerinnen können die verletzte Melissa Dorfmann nicht ersetzen und unterliegen dem TTC Fritzdorf. Gegen den TTC Mennighütten reicht es am Doppelspieltag aber zu einem 8:4-Sieg.

Siege und Niederlagen gab es für die Amateur-Mannschaften der Borussia. Das Damenteam hatte gleich zwei Begegnungen an einem Tag zu absolvieren und startete mit einem 8:4-Erfolg gegen den TTC Mennighütten. Die Düsseldorferinnen traten ohne ihre Kapitänin Melissa Dorfmann an, die wegen einer langwierigen Verletzung am Schlagarm nicht einsatzfähig war. „Wenn ich den Arm über 90 Grad hebe, kommt es zu Durchblutungs-Störungen im Schultergelenk und zu Schmerzen in den Armsehnen“, erklärte Dorfmann.