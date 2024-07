Tischtennisstars in Düsseldorf Letzter Härtetest vor Olympia

Gespielt wird bei der Paris Challenge am Freitag, 19. Juli, ab 17 Uhr, und am Samstag, 20. Juli, ab 13 Uhr. Der Modus sieht sowohl einen Mannschafts-, als auch Einzelwettkampf im „Best of Five“-Format vor. Während die Männer am Freitag in der Mannschaft gegeneinander spielen, so werden sie am Samstag in Einzel-Gruppenspielen ihren Sieger ermitteln.