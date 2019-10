Tischtennis Champions League : Spielt Zagrebs Präsident gegen Borussia?

Düsseldorf Ronald Redep stand bisher zwei Mal für Croatia in der Tischtennis-Champions-League an der Platte. Einmal gewann der 46-Jährige sogar. Dafür kam Topspieler Kenta Matsudaira bisher nicht zum Einsatz. Das Match beginnt um 19 Uhr.

Matthias Landfried versteht etwas von seinem Geschäft. Der 44-Jährige ist Tischtennistrainer und hat mit seinen Spielern und Teams bereits deutsche Mannschaftsmeisterschaften (2005 Würzburg), Pokalsiege (2012 Saarbrücken), Europapokalsiege (ETTU-Pokal), Bundesligaaufstiege, kroatische Meistertitel, und als slowakischer Nationaltrainer viel Erfahrung auf internationalem Parkett gesammelt. Den Weg zum Arag Center Court (Ernst-Poensgen-Allee 58) der Borussia findet Landfried im Schlaf, so oft war er bereits Gast bei der Borussia. Also braucht Landfrieds aktuelles Team, STK Starr Croatia aus Zagreb, kein Navigationsgerät, um den Weg zum heutigen dritten Spieltag der Champions League-Gruppe D zu finden. Um 19 Uhr fliegen die nur 2,7 Gramm schweren Plastikbälle im Kampf um die Qualifikation für die Ko-Runde übers Netz.

Der derzeit stärkste Spieler aus der Landfried-Truppe ist der Japaner Kenta Matsudaira (WR 132). Der 28-Jährige war vor zwei Jahren noch die Nummer neun der weltweiten Tischtennisszene, sein Leistungsvermögen sollte also nicht unterschätzt werden. Auch Matsudaira ist am Staufenplatz kein Unbekannter, spielte er doch einst in der Bundesliga für den TTC Frickenhausen. Ob Croatias Bester aber gegen die Borussia aufschlagen wird, ist fraglich. Bisher hat der Japaner in dieser Saison keine Champions League-Partie bestritten.