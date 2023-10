Tischtennis Borussia mit Personalproblemen

In der Türkei aber spielte Källberg seine aktuell sehr gute Form aus. Der Schwede spielte sich bis ins Halbfinale und hatte auf den Weg in die Runde der letzten Vier auch den Vizeweltmeister 2021 und Weltranglisten-13. Truls Moregard bezwungen. Im Viertelfinale behielt der Borusse mit 3:0 (11:9, 11:5, 11:6) locker die Oberhand. Erst in der Vorschlussrunde musste Källberg nach dem 1:3 gegen den Tischtennis-Shootingstar Felix Lebrun passen. Auch im Doppel, an der Seite des Ex-Borussen Kristian Karlsson, spielte sich Källberg bis ins Halbfinale. So jettete Källberg also direkt aus Antalya nach Portugal. Das macht ihn zum „Entfernungskönig“, denn der Schwede legt per Jet 3478 Kilometer zurück.