Tischtennis : Boll ist der Matchwinner

Timo Boll zeigte einen starken Auftritt gegen die Portugiesen. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Borussia gewinnt 3:1 und steht im Champions-League-Halbfinale. Diesmal war es mal wieder Timo Boll, der mit zwei Siegen zum Matchwinner avancierte. Der 39-Jährige setzte seine Borussia mit seinem Auftakterfolg über Lissabons Bode Abiodun auf die Siegerstraße.

Die Favoriten setzen sich durch. Im Viertelfinale der Tischtennis Champions League, die coronabedingt erstmals in Turnierform ausgespielt wird, setzten sich die am höchsten bewerteten Teams durch. Die Nummer eins der Setzliste, TTC Fakel Orenburg (Russland), bezwang Roskilde Bordtennis BTK 61 aus Dänemark mit 3:0 und die Nummer drei der Setzliste, TTSC UMMC Jekaterinburg aus Russland, ließ in der Runde der letzten acht KS Dartom Bogoria Gridzisk Mazowiecki (Polen) mit 3:1 keine Siegchance. Da wollte die Nummer zwei, Borussia Düsseldorf, nicht zurückstehen und sicherte sich mit einem 3:1-Erfolg über den Sporting Club de Portugal aus Lissabon den Halbfinaleinzug.

Diesmal war es mal wieder Timo Boll, der mit zwei Siegen zum Matchwinner avancierte. Der 39-Jährige setzte seine Borussia mit seinem Auftakterfolg über Lissabons Bode Abiodun auf die Siegerstraße. Dabei musste der Linkshänder im Borussia-Trikot mehr arbeiten als ihm lieb war. Dass Boll den ersten Satz verliert, ist nichts Beunruhigendes für den Routinier. Oft schaut der Düsseldorfer im ersten Durchgang was sein Gegenüber so drauf hat und weiß anschließend ganz genau, wie er zu spielen hat, um zu gewinnen. So auch bei Abiodun. Doch der Nigerianer im Portugal-Dress wehrte sich nach Kräften und zwang Boll im vierten Durchgang einen „Marathonsatz“ auf. Erst Bolls zehnter Satzball brachte die Entscheidung zu Gunsten des Düsseldorfers. Danach war Boll endgültig im Wettkampfrhythmus und ließ weder Abiodun noch Diogo Carvalho eine Chance.

Zwischen den beiden Boll-Vorstellungen kamen Borussias Schweden zum Einsatz. Anton Källberg erhöhte gegen Carvalho mit einer beinahe fehlerfreien Leistung auf 2:0 für die Borussia. Kristian Karlsson ließ sich vom brasilianischem „Altmeister“ Thiago Monteiro in fünf hart umkämpften Sätzen „die Butter vom Brot nehmen“. Nach einem 0:2 Satzrückstand drehte „Krille“ die Partie, glich zum 2:2 aus und führte im Entscheidungssatz, der beim Champions League-Turnier als Kurzsatz bis maximal sechs Punkte gespielt wird, mit 4:2. Zum Sieg reichte es für Karlsson aber dennoch nicht. Boll irritierte das aber nicht und der Champions League-Halbfinaleinzug für die Turniergastgeber war perfekt. Am Donnerstag geht es für die Borussia in der Vorschlussrunde gegen Jekaterinburg weiter.