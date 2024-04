Am Doppelspieltag Borussia verliert zweimal

Timo Boll, Dang Qiu, Anton Källberg können etwas aufatmen. Der Terminstress vor den Olympischen Spielen (26. Juli bis 11. August) in Paris hat sich etwas reduziert. Die Hauptrunde der Tischtennis Bundesliga (TTBL) ist beendet. Maximal drei Halbfinal-Partien stehen für das Borussia-Top-Trio vor dem möglichen TTBL-Meisterschaftsendspiel (30. Juni 2024 ) in Frankfurt an. Da bleibt also etwas mehr Zeit sich auf die internationalen Aufgaben im Dienste des Deutschen Tischtennis Bundes einzulassen.