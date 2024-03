Tischtennis Borussia im Schnelldurchgang

Nach dem 19. Spieltag der Tischtennis Bundesliga (TTBL) hat der deutsche Rekordmeister Borussia die Play-off-Teilnahme in der Tasche. Durch den locker heraus gespielten 3:0-Sieg im Heimspiel über Mainz 05, der den amtierenden Meister nach zwei Niederlagen hintereinander wieder in die Erfolgsspur brachte, erspielten sich die Düsseldorfer acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenfünften TTC Schwalbe Bergneustadt. Die Top-Vier spielen nach 22 Spieltagen den Meister unter sich aus. Bei nur noch drei ausstehenden Begegnungen in der TTBL-Hauptrunde, können die Bergneustädter den Rückstand nicht mehr aufholen.