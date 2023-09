Tischtennis Debütant Haug überrascht beim Sieg in Bad Königshofen

Die Unterfranken dürften sich in ihrem Heimspiel mehr ausgerechnet haben, hatten sie doch in der vergangenen Saison mit 3:2 gegen den Rekordmeister gewonnen. Da hatte aber Kilian Ort zwei Punkte geholt, aber der fehlte bei der Neuauflage verletzt. So sollten Filip Zeljko, Martin Allegro und Routinier Bastian Steger diesmal die Punkte für den TSV holen. Borussia setzte Anton Källbergm Stumper und Haug dagegen, aber eben nicht in der allseits erwarteten Aufstellung. Jeder hatte den frischgebackenen schwedischen Mannschaftseuropameister Källberg an Position eins erwartet. Trainerfuchs Heister aber setzte auf den Mannschaftsvizeeuropameister Stumper als Nummer eins. So kam es zunächst zum Duell von Källberg gegen den kroatischen Nationalspieler Zeljko. Den besseren Start erwischte der Kroate, doch Källberg übernahm ab dem zweiten Satz eindeutig die Kontrolle am Tisch und brachte seine Farben mit 1:0 in Führung.