Tischtennis-Bundesliga: Borussia geht die Luft aus

Durch eine Niederlage in der entscheidenden fünften Partie zwischen den Tischtennis-Bundesligisten Borussia Düsseldorf und TSV Bad Königshofen unterliegt der favorisierte Gastgeber mit 2:3.

Diesmal reichte das Leistungsvermögen des Weltklassespielers nicht, um das Fliegengewicht aus Asien zu bezwingen. Vom unerwarteten Rückstand ließ sich das erfolgsverwöhnte Team vom Staufenplatz nicht schocken, schaltete in den Kampfmodus und verlor dennoch mit 2:3. „Das war unglücklich. Es ist jetzt das dritte Mal, dass wir das Doppel nicht nach Hause bekommen. Es ist hart und ich will nur noch nach vorne schauen“, resümierte Borussia-Chefcoach Danny Heister. „Das einzig Positive ist, dass es in der Tabelle keine Auswirkung hat.“

Boll steckt ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase in einer Ergebniskrise. Der 38-Jährige spielt gut, bringt aber die Leistung nicht ins Ziel. Das war bei UMMC Jekaterinburg so, das setzte sich gegen Oikawa fort. In den zwölf Jahren, in denen Boll Düsseldorfer ist, gab es eine Niederlagenserie von drei Matches noch nie.