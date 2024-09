Gegen den Aufsteiger Bad Homburg Auf diesen Ex-Spieler trifft Borussia Düsseldorf am Mittwochabend

Die Tischtennis-Bundesliga spielt verrückt. Gewissheiten, die sich aus jahrelanger Erfahrung speisen, gelten nicht mehr. Früher war es so, dass Rekordmeister Borussia und der zweimalige Champions League-Sieger 1. FC Saarbrücken von Beginn an vornewegmarschieren, die Aufsteiger sich in den unteren Tabellenregionen wiederfinden. Diesmal sind die „Kleinen“, der TTC OE Bad Homburg und Borussia Dortmund, nach zwei Spieltagen vor dem überlegenen Duo platziert sind.