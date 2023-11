Deutsche Pokalmeisterschaft Borussia muss nur noch einen Schritt zum Final Four gehen

Neu-Ulm fest im Blick, dabei aber den Fokus für die kommenden Aufgaben nicht verlieren. Das ist die Devise der Borussia vor dem Viertelfinale im ARAG CenterCourt. In Neu-Ulm findet am 7. Januar die Endrunde in diesem Wettbewerb statt, in der die Sieger der vier Begegnungen an einem Tag den Pokalgewinner ermitteln. „Natürlich ist das unser Ziel“, verrät Cheftrainer Danny Heister. Der Coach selbst kränkelte in den vergangenen Tagen zwar und musste das Bett hüten, meldet aber keine gesundheitliche Beeinträchtigung seiner Athleten.