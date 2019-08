Tischtennis : Borussia vor schwerer Aufgabe

Der deutsche Rekordmeister im Tischtennis startet gegen Mühlhausen vor ausverkauftem Haus in die Saison.

Zum Saisonauftakt in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) wird es bei Borussias Spiel eine besonders lebendige Stimmung geben: Denn der Center-Court ist für das Spiel am Samstag (19 Uhr, (Ernst-Poensgen-Allee) gegen Mühlhausen ausverkauft. Und ein Großteil der Zuschauer wird aus den Kindern und Jugendlichen des Tischtennis-Nachwuchsturniers „Andro Kids Open“ bestehen. „Eine vollbesetzte Halle ist für uns immer Motivation“, meint Danny Heister. Borussias Cheftrainer stehen mit Boll (Weltrangliste 8), Kristian Karlsson (WR 25), Ricardo Walther (WR 42) und Anton Källberg (WR 108) vier von fünf Spielern für drei Einzelplätze zur Verfügung. Nur Omar Assar (WR 51) ist nicht einsetzbar. Der Ägypter ist in Richtung „All African Games“ in Marokko unterwegs. „Selbstverständlich will jeder dabei sein. Aber wir haben die Aufstellung noch nicht festgelegt“, erklärt Borussia-Rückkehrer Walther. „Vielleicht kommen ja auch vier Spieler zum Einsatz. Denn es ist gut möglich, dass wir ins entscheidende Doppel müssen.“