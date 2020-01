Borussia am Freitag gegen Grünwettersbach : Ricardo Walthers ganz spezieller Job

Bei ihm ist die Vorfreude auf Borussias Freitag-Heimspiel besonders groß: Ricardo Walther. Foto: Ja/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Borussias Tischtennis-Profi ist heiß auf den Freitag-Gegner ASV Grünwettersbach. Nicht nur, weil der gerade Pokalsieger geworden ist: Es sind seine alten Kollegen, und die Tochter des ASV-Managers ist seine Freundin.

Von Tino Hermanns

Was auf den ersten Blick wie eine leicht zu lösende Pflichtaufgabe aussieht, kann sich als extrem hohe Hürde erweisen. Der Tabellensiebte der Tischtennis-Bundesliga, ASV Grünwettersbach, gastiert am Freitag um 19 Uhr beim Ligazweiten Borussia Düsseldorf, der mit 24:8 Punkten aktuell um sechs Zähler besser dasteht. Bei nur noch sechs ausstehenden Partien der Meisterschafts-Hauptrunde müssten die Karlsruher schon alle Matches für sich entscheiden, um noch in die Play-offs zu kommen.

Das ist unwahrscheinlich, denn die Düsseldorfer, Tabellenführer Saarbrücken (26:6) und der Sechste aus Mühlhausen (18:14) gehören noch zum ASV-Programm. Doch ganz so unwahrscheinlich ist eine Grünwettersbacher Siegesserie dann doch nicht, denn beim Final Four des nationalen Pokals ließ das Team von Joachim Sekinger Rekordmeister Borussia, Tabellenführer Saarbrücken und Titelverteidiger TTF Ochsenhausen hinter sich und holte den Pokal. „Sie werden mit jeder Menge Selbstvertrauen zu uns kommen“, warnt Borussias Ricardo Walther (Weltrangliste/WR 78).

Ohnehin ist Walther heiß darauf, gegen den ASV an der Platte zu stehen, geht es doch gegen seine alten Kollegen. Noch im vergangenen Jahr schwang der 28-Jährige den Schläger für die Karlsruher. „Auf der einen Seite ist es blöd, dass der ASV gerade dann Pokalsieger wird, wenn ich nicht mehr da bin“, verrät Walther. „Aber wenn wir mit der Borussia schon diesen Titel nicht geholt haben, dann gönne ich es dem ASV am meisten. Ich habe Freunde im Verein, und die Tochter des Managers ist meine Freundin. Ich habe auch in Karlsruhe Weihnachten gefeiert.“

An seiner Motivation, gegen den Pokalsieger sein Bestes zu geben, gibt es bei aller Zuneigung zum Gegner jedoch keine Zweifel. „Einen Titelträger zu bezwingen und damit zu beweisen, dass man besser ist, ist immer ein zusätzlicher Anreiz“, gesteht der Borusse. „Den Pokalsieger zu schlagen, das ist das Ziel.“

Auch weil die Düsseldorfer selbst jeden Punkt brauchen, um am Ende der TTBL-Hauptrunde einen Play-off-Platz zu belegen. Als Tabellenzweite haben sie aktuell nur zwei Zähler Vorsprung vor dem TTC Bergneustadt auf Position fünf, also dem ersten Tabellenrang außerhalb der Play-off-Plätze. Patzer darf man sich am Staufenplatz nicht erlauben.

Deshalb geht die Mannschaft von Cheftrainer Danny Heister kein Risiko ein und will gegen den Tabellensiebten mit Spitzenspieler Timo Boll (WR 10) aufschlagen. „Wir haben die Chance zu zeigen, dass wir gegen den späteren Pokalsieger gewonnen hätten“, sagt Manager Andreas Preuß. „Gegen den ASV können wir uns den Frust vom Pokal-Halbfinal-Aus von der Seele spielen.“ Deshalb hat Heister auch den gesamten Kader in den heimischen Arag-Center-Court beordert. Neben Boll und Walther sind also auch Kristian Karlsson, Omar Assar und Anton Källberg dabei. Sein ASV-Kollege Joachim Sekinger kann auf Wang Xi, Sathiyan Gnanasekaran, Walthers engen Freund Dang Qiu und Tobias Rasmussen zurückgreifen.

Qiu und Rasmussen haben im Laufe der Woche die Vereinszugehörigkeit auf die nächste Saison verlängert. „Es fühlte sich vom ersten Tag wie zu Hause an. Nach unserem Pokalsieg bin ich mir sicher, dass wir noch weitere große Erfolge zusammen erzielen können“, sagt der 23 Jahre alte Däne Rasmussen. „Ich kann die nächste Saison kaum erwarten.“