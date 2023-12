Tischtennis Warum Düsseldorf zum Heimspiel nach Hessen fährt

Es ist eine Partie in dem der verlustpunktfreie Tabellenzweite aus NRW auf den sieglosen TTBL-Tabellenletzten aus Hessen trifft. Da scheinen die Siegaussichten beim Heimspiel in der Fremde für die Gastgeber besser zu sein. Allerdings: „Fulda hat mit Fanbo Meng einen Spieler, der sich in letzter Zeit gut entwickelt hat. Er hat gegen uns schon gute Spiele gemacht“, sagt Borussia-Trainer Danny Heister. „Ruwen Filus hat in der laufenden Saison zwar eine negative Bilanz, sich aber zuletzt ein sehr hochklassiges Match mit Patrick Franziska geliefert und ist gut drauf.“ Der Ex-Borusse Franziska ist Führungsspieler in Saarbrücken und die Nummer 29 der Weltrangliste. Zudem weiß Heister nichts genaues über die Form von Achanta. Der Inder trainiert in seiner Heimat und könnte in Stadtallendorf seine Saisonpremiere für die Borussia feiern.