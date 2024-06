Revanche für Champions League Borussia Düsseldorf nach Sieg gegen Saarbrücken Tischtennismeister

Saarbrückens Pech in diesem Finale war, dass sich der deutsche Nationalspieler Patrick Franziska gleich bei der Auftakt-Niederlage gegen Dang Qiu am Oberschenkel verletzte. Danach vergab der 43 Jahre alte Boll gegen den Slowenen Darko Jorgic sieben Matchbälle und verlor sein Einzel in 2:3 Sätzen. Der Schwede Anton Källberg (gegen Cedric Meissner) und Einzel-Europameister Dang Qiu (gegen Jorgic) machten den insgesamt 78. Titelgewinn in der Düsseldorfer Vereinsgeschichte danach aber perfekt.