Tischtennis Champions League : Borussia spielt für ihren eigenen Rhythmus

Düsseldorf Der Tischtennis-Rekordmeister beendet am Dienstag mit dem Heimspiel gegen GV Hennebont aus Frankreich die Champions-League-Gruppenphase. Platz eins ist den Düsseldorfern nicht mehr zu nehmen.

Borussia absolviert das zweite Mammutprogramm der Saison. Nachdem die Tischtennisprofis im September bereits sechs Pflichtspiele in zwölf Tagen absolviert haben, ist der Dezember ebenso voll. In Bundesliga und Champions League hält der Monat innerhalb von 19 Tagen sieben zum Teil vorentscheidende Partien bereit. So in der Königsklasse die beiden abschließenden Begegnungen in der Gruppenphase. Gegen den Sporting Club de Portugal gab es in Lissabon bereits einen 3:0-Erfolg. „Das war ein seriöser Auftritt“, resümierte Cheftrainer Danny Heister. „Jetzt können wir gegen Hennebont ganz befreit aufspielen und haben etwas weniger Druck auf dem Kessel.“ Die letzte Begegnung in der Vorrunde steht am Dienstag (19 Uhr) gegen den GV Hennebont TT aus Frankreich an der Ernst-Poensgen-Allee 58 an.