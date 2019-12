Tischtennis Champions League : Borussia locker zum Gruppensieg

Lisaabon Beim 3:0 in der Champions-League-Begegnung in Lissabon wird der Tischtennis-Rekordmeister nicht gefordert. Omar Assar muss gegen einen 14-Jährigen antreten.

Borussias Reise nach Lissabon hat sich gelohnt. Mit dem 3:0-Sieg beim Sporting Club de Portugal sicherten sich die Düsseldorfer vorzeitig den Sieg in der Tischtennis Champions League Gruppe D. Das abschließende Gruppenspiel am Dienstag (19 Uhr, Ernst-Poensgen-Allee 56) gegen den GV Hennebont TT aus Frankreich hat für den fünfmaligen Königsklassen-Sieger vom Staufenplatz nur noch statistischen Wert.

In Portugal war das Team des Erfolgstrainers Danny Heister auch ohne Timo Boll (WR 10) und Ricardo Walther (77) jedenfalls haushoch überlegen. So überlegen, dass es Anton Källberg (74), Kristian Karlsson (24) und Omar Assar (28) nicht immer gelang, mit der nötigen Ernsthaftigkeit am Tisch zu agieren. So war der zweite Satz der Begegnung zwischen Bode Abiodun (149) und Karlsson von Konzentrationsmängeln des Düsseldorfer Schweden geprägt. Prompt verlor Karlsson den Durchgang, aber nicht den roten Faden. Man sah zwar, dass sich der 27-jährige Borusse quälte, aber seine untadelige Berufsauffassung nötigte ihm die nötige Fokussierung ab, und Karlsson gewann in vier Sätzen.