Sieg im Rückspiel oder Ausscheiden Borussia droht das Aus im Halbfinale

In Unterfranken ist man noch völlig euphorisiert vom dann doch unerwarteten Coup über den amtierenden und Rekord-Meister. „Ich habe nicht daran geglaubt, dass wir gewinnen, wenngleich ich es natürlich gehofft habe“, verkündete TSV-Manager Andy Albert kurz nach Spielende. Als der Siegpunkt fiel, nahmen die Emotionen der gut 1000 Königshofen-Fans in der Shakehand-Arena überhand. Fangesänge mit dem Inhalt „Deutscher Meister wird nur der TSV!“ wurden auf den Rängen angestimmt. „Am Ende haben wir in der einen oder anderen entscheidenden Situation auch das nötige Quäntchen Glück gehabt“, analysierte Ex-Borusse Bastian Steger. „Wir sind auf einem guten Weg in Richtung Endspiel, wissen aber zugleich, dass auch noch das Rückspiel in Düsseldorf ansteht. Wir müssen fokussiert bleiben.“