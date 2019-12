Tischtennis : Borussia bleibt nicht viel Zeit zum Entspannen

Timo Boll will für den Pokal „trainieren, trainieren, trainieren“. Am Samstag beginnen die Borussen mit der Vorbereitung auf das Final Four. Foto: Ja/HORSTMUELLER GmbH

Der Tischtennis-Rekordmeister bereitet sich auf das „Final Four“ des nationalen Pokals am 4. Januar vor.

Die Borussia ist und bleibt der erfolgreichste Sportverein in Düsseldorf. Mit insgesamt 71 Titeln in der deutschen Tischtennis-Meisterschaft, im nationalen Pokal und in der Champions League sind die Plastikballkünstler vom Staufenplatz einsame Spitze. Dabei hätten es eigentlich ein, zwei Triumphe mehr sein dürfen, sofern die Ambitionen des Rekordmeisters berücksichtigt werden. Die letzte Jubelarie datiert vom 26. Mai 2018. Damals machten Timo Boll, Kristian Karlsson, Anton Källberg und Stefan Fegerl mit dem 3:1-Endspielerfolg über die TTF Liebherr Ochsenhausen nicht nur die 30. Meisterschaft perfekt, sondern kürten sich und die Borussia auch zum Triple-Sieger der Saison 2017/18.

Seitdem hat die Titelsammlung der Borussia etwas Staub angesetzt, denn 2019 gab es weder in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) noch im Pokal, noch in der Champions League so richtig was zu feiern. Das hat bei den erfolgsverwöhnten und nach wie vor ambitionierten Düsseldorfern ein leicht schales Gefühl verursacht. „Natürlich kein Hochgefühl. Das sind wir nicht gewohnt. Entsprechend ehrgeizig sind unsere Ziele für die laufende Saison“, meint der Weltranglisten-Zehnte Boll.

Doch so ganz ohne Reibungsverluste lief es auch in der zweiten Jahreshälfte nicht. Mit vier Niederlagen in der Liga haben die Borussen ihre ehemals eindeutige Vormachtstellung verloren. Die Borussen befinden sich als Zweiter (24:8 Punkte) auf Augenhöhe mit Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken (26:6) sowie Ochsenhausen und Bremen (je 24:8) auf den beiden weiteren Play-off-Plätzen. Der „heiße Atem“ des TTC Schwalbe Bergneustadt (22:10) ist bereits spürbar.

Dafür setzte sich Borussia ohne Punktverlust in der Champions League-Gruppe D durch und spielt im Viertelfinale zuerst beim Roskilde Bordtennis BTK 61 (15. Januar, 18.30 Uhr) bevor es am 13. Februar (19 Uhr) zum Rückspiel im heimischen Arag Center Court (Ernst-Poensgen-Allee 58) kommt.

Vor der Runde der besten acht in der europäischen Königsklasse erhalten die Düsseldorfer jedoch eine erste Chance, die Titelbilanz aufzupolieren. Am 4. Januar steht das „Final Four“ des nationalen Pokals an. Dass es in Neu-Ulm Titel Nummer 72 gibt ist allerdings noch lange nicht ausgemacht, denn im Halbfinale müssen die Borussen gegen Titelverteidiger Ochsenhausen ran und die haben die Bundesligapartie mit 3:1 für sich entschieden. Im Finale wird voraussichtlich TTBL-Tabellenführer Saarbrücken mit dem Ex-Borussen Patrick Franziska warten, der in der Vorschlussrunde auf den Liga-Siebten ASV Grünwetterbach trifft. Dass der FC so stark ist, ist teilweise auch ein hausgemachtes Borussia-Problem. „Daran bin ich ja nicht ganz unschuldig“, gesteht Boll. „Wer die Gegner selbst stark macht, ist auch selbst daran schuld. Patrick Franziska, gebürtig bei mir in der Nähe, ist ja einer meiner jungen Freunde und beliebtesten Trainingspartner. Leider hat er sich langsam etwas viel von mir abgeschaut…“

Dass es dann doch zu Titelgewinn 72 reichen soll, dafür hat Weltstar Boll ein im Sport allgemein gültiges Rezept parat. „Meine Pläne für Weihnachten sind trainieren, trainieren, trainieren, weil wir den Pokal holen wollen“, so der Linkshänder. „Aber nebenbei wird auch ein bisschen Weihnachten gefeiert, Ganz geruhsam wird es aber nicht.“