Tischtennis : Boll für Olympia in Tokio qualifiziert

Boll für Olympia in Tokio qualifiziert

Der Tischtennis-Star hat sein Ticket durch den Sieg bei den European Games gelöst.

(RP) Timo Boll hat die in Weißrussland stattfindenden European Games gewonnen und sich frühzeitig einen Startplatz bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2020 gesichert. Im Finale von Minsk bezwang er am Abend den Dänen Jonathan Groth mit 4:2. Bei den European Games werden die ersten drei Plätze mit einem Tokio-Ticket belohnt. Durch den Finaleinzug blieb dem Düsseldorfer das nervenaufreibende „kleine Finale“ um Platz drei erspart.