Boxen Rost kämpft um seine letzte Chance

Für Timo Rost stehen die Tage und Wochen gerade unter einer selbst verordneten Askese. Kulinarisch ging an den Feiertagen zwischen den Jahren deshalb nicht viel. „Es gab diesmal nicht die riesen Weihnachtsgans“, sagt er. Stattdessen bereitet sich Düsseldorfs ehrgeiziger Profi-Boxer nun schon seit acht Wochen intensiv auf seinen nächsten Kampf vor. Einer der wichtigsten seiner Karriere, wie er sagt. Der 32-Jährige tritt am 27. Januar in Köln gegen Leon Bauer an. „Wenn ich das gewinne, kann ich noch einmal ganz oben angreifen“, sagt er. Das Problem: Der Düsseldorfer muss mehr als zehn Kilogramm abnehmen, denn das Duell gegen Bauer ist eines im Supermittelgewicht.