Boxen : Timo Rost fordert Felix Sturm

Düsseldorf Der Düsseldorfer Boxer Timo Rost kämpft am Samstagabend in Hamburg gegen den früheren Weltmeister Felix Sturm, der nach fast fünf Jahren Pause sein Comeback feiert.

Die Tage vor den Kämpfen sind die schlimmsten für Timo Rost. Da zählt er die Tage, Stunden, Minuten. „Ich kann gar nicht abwarten, dass es losgeht“, sagt Düsseldorfs Boxer vor seinem Fight am Samstagabend gegen Felix Sturm . „Ich könnte jetzt auf der Stelle in den Ring klettern und loslegen.“ Der anstehende Kampf ist für den noch ungeschlagenen 29-Jährigen der vielleicht wichtigste seiner Karriere. Er wird ihm zeigen, ob der Weg weiter nach oben geht und er tatsächlich in der Lage ist, den angepeilten Weltmeistertitel zu erreichen.

Sturm gehört zu den wenigen Boxstars in Deutschland. Den Künstlernamen des 41-Jährigen Sunnyboys, der als Sohn bosnischer Eltern mit bürgerlichem Namen Adnan Catic heißt, kennen auch Menschen, die sich ansonsten nicht für den Sport interessieren. Doch in den vergangenen Jahren machte er vor allem durch negative Schlagzeilen von sich reden. Er muss sich wegen Steuerhinterziehung und des Verdachts des Dopings und der Körperverletzung verantworten.

Wegen angeblicher Fluchtgefahr wurde Sturm auf der Fitnessmesse Fibo in Köln in aller Öffentlichkeit festgenommen. Acht Monate saß er in Untersuchungshaft. Im April dieses Jahres wurde er dann zu drei Jahren Haft verurteilt. Derzeit läuft die Revision. So lange sie läuft, gilt Sturm als freier Mann.