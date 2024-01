Fußball Hochkarätige Verstärkung

Das jüngste Beispiel trägt den Namen Tim Hölscher. „Er ist nach Düsseldorf gezogen, wohnt 300 Meter von der Platzanlage entfernt und hat gefragt, ob er bei uns einmal ein Probetraining machen könnte“, schildert Ramic die erste Begegnung mit seinem aktuellsten Zugang. Auf dem Spielfeld wurde dann schnell deutlich, was für ein Kaliber sich da gemeldet hatte. Denn Hölscher ist nicht irgendein Amateurkicker, sondern ein ehemaliger Profi im noch besten Fußballeralter. Der 28-Jährige, der bei seinem Jugendverein SG Gronau einst die ersten Schritte als Torhüter machte, wurde in der Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 ausgebildet, wo er inzwischen auf dem Feld im Mittelfeld spielte. Sein Durchbruch gelang ihm anschließend in den Niederlanden. Für Twente Enschede lief Hölscher schon als 17-Jähriger in der Europa League, dem Nachfolger des Uefa-Cups, auf. Im Sommer 2014 wagte der frühere deutsche U18-Nationalspieler den Sprung zurück in Deutschlands Dritte Liga, wurde beim Chemnitzer FC aber nicht glücklich, und spielte ein halbes Jahr später wieder in Enschede.