Basketball TG 81 rückt der Spitze immer näher

Die Tabelle interessiert Trainer Tim Brückmann jedoch nicht, vielmehr überwog der Stolz auf seine Mannschaft. „Das war der neunte Sieg in Folge, die zweite Revanche innerhalb von sieben Tagen – besser geht es kaum. Das Team hat an sich geglaubt und nicht wie im Hinspiel die Köpfe eingezogen. Vor der tollen Kulisse vor über 300 Fans war das ein rundum gelungener Abend“, bilanzierte der Coach zufrieden. Die neuen Trikots brachten Glück, beim 30:24 gab es den ersten Vorsprung. Doch dann kassierte Center Götz Twiehoff bereits sein drittes Foul, sein Kollege Deion Giddens landete nach einem Monsterblock unsanft und konnte bis zur Pause nicht weiterspielen. Das nutzten die Gäste aus und schnappten sich die Führung. Nach dem Wiederanpfiff trafen sie sogar viermal von außen und eilten auf 45:60 davon. Doch dann kehrte Giddens, der von „Physio-Gott“ (O-Ton Brückmann) Constantin Kronberg in der Kabine behandelt wurde, in die Halle und aufs Spielfeld zurück. Fortan lief es wieder. In der Defensive blieben die Oberbilker nun sauber, vorne trafen Khalid Annouri und Dave Böhm und brachten ihr Team auf 60:63 heran (30.). Danach erspielte sich die TG sogar eine 74:67-Führung, doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln. Götz Twiehoff erzielte noch sechs wichtige Zähler. Am Ende sorgte Yan Kheir mit seinem Siegtreffer für Riesenjubel.



Oberliga: TuS Maccabi - BG Shots Kaarst-Büttgen 110:52. Es war ein Klassenunterschied: Die Düsseldorfer überrollten das punktlose Schlusslicht. „Wir wussten, dass wir als hoher Favorit ins Spiel gehen. Das konnten wir auch von Beginn an zeigen“, berichtete Trainer David Wilder. Herausragend: Seine Mannschaft erzielte 18 Dreier, sieben davon traf Jan Möhring. Mit dem Sieg übt das Team weiter Druck auf den Spitzenreiter ETB SW Essen II aus, der gegen die TG 81 II „nur“ mit 83:76 gewann. „Mit nur sechs Spielern hatten wir keine Hoffnung auf etwas Zählbares“, verriet Spielertrainer Tim Brückmann. Das bestätigte sich im ersten Viertel: Die kraftsparende Zonenverteidigung wies große Löcher auf, die der Gegner mit sieben erfolgreichen Dreiern eiskalt bestrafte (13:30). „Die Umstellung auf Manndeckung hat dann gefruchtet. Ohne Druck konnten wir entspannt aufspielen und die nächsten drei Abschnitte gewinnen. Die Jungs haben Moral gezeigt und die Essener zumindest ein wenig geärgert“, bilanzierte Brückmann.



Oberliga: SV Bayer 05 Uerdingen - SV Alte Freunde 62:67. Von der tollen Atmosphäre in der voll besetzten Halle ließen sich die Gäste zunächst beeindrucken. „Unsere Würfe aus der Distanz waren katastrophal“, befand Teambetreuer Branko Cavic. Ab der zweiten Halbzeit lief es deutlich besser. „Die Dreier fielen und die Freiwurfquote war sehr hoch, gerade am Ende“, betonte Cavic. Prunkstück war die Defensive. „Die war der Hammer! Besonders Dusan Djukic hat hier gegen den gegnerischen Center hervorragend gearbeitet und sich alle Rebounds geschnappt“, lobte der Teambetreuer. Entscheidend war der letzte Abschnitt, den die Düsseldorfer mit 21:11 gewannen.



Oberliga: Südwest Baskets Wuppertal II 85:79. Die ART Giants II verpassten einen Sieg in der Fremde.



Frauen-Regionalliga: Barmer TV - Capitol Bascats 87:56. Die punktlosen Bascats waren beim Tabellensiebten ohne Chance. Dafür sorgten die Capitol Bascats II in der Oberliga für positive Schlagzeilen. Nervenstark setzten sie sich beim Dritten DJK Südwest Köln mit 58:57 durch – Balsam für die Seele nach so vielen hauchdünnen Niederlagen.