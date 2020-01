Vor dem Spitzenspiel der Basketball-Oberliga : „Hoher Sieg wäre am schönsten“

Düsseldorf. Im Meisterschaftskampf könnte für die TG 81 am Samstag die Vorentscheidung fallen.

Brückmann Das ist das vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft. Wenn wir erstmal davon ausgehen, dass sowohl die Königshardter als auch wir in der Rückrunde gegen andere Teams unbesiegt bleiben, dann geht es am Samstag schon um alles. Ein hoher Sieg wäre natürlich am schönsten, gerade im Hinblick auf den direkten Vergleich. Bei einem knappen Ergebnis ist für das Rückspiel in Königshardt alles offen.