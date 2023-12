Basketball TG 81 feiert Kantersieg im Topspiel

Zwangsläufig stellt sich die Frage: Würden sie denn dieses Mal den Aufstieg in die 1. Regionalliga wahrnehmen? Zweimal haben sie bereits darauf verzichtet. Aktuell macht sich Tim Brückmann darüber noch keine Gedanken. „Wir werden tatsächlich häufig danach gefragt, die Frage prallt aber wie bei Teflon an mir ab. Die Saison ist noch sehr lang, da kann einiges passieren“, wiegelt der Coach ab. „Außerdem hat sich unsere Situation nicht geändert: Wir werden immer älter und spielen just for fun. Wir haben immer wieder Ausfälle, viele Akteure können nicht regelmäßig am Training teilnehmen. Das darf man sich in der 1. Regionalliga natürlich nicht erlauben. Wir wollen aber auch keine zehn neuen Spieler holen“, betont Brückmann. „Es macht Spaß, an sein Leistungsmaximum zu gehen. In der höheren Liga müssten wir das in jeder Partie tun, das ist körperlich und mental sehr anstrengend. Aber wer weiß, was die Jungs sagen, wenn sie am Saisonende tatsächlich vor der Entscheidung stehen sollten. Jetzt genießen wir erstmal unsere Erfolgsserie.“