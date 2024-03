Basketball TG 81-Basketballer sind auf dem Weg zum Titel nicht zu stoppen

So langsam können die Zweitregionalliga-Basketballer der TG 81 den Meistersekt kaltstellen. In der Oberliga hat der TuS Maccabi weiterhin zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter TuS Rheinberg. Die Alten Freunde sind dagegen aus dem Titelrennen ausgeschieden. Das Derby in der Frauen-Oberliga gewann der ART deutlich.



2. Regionalliga: ETB SW Essen II – TG 81 65:79 (29:37) Das war ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg. Da mit Bastian van Elten und Miguel Iglesias zwei Big Men fehlten, half Sebastian Rathjen aus. „Er hat uns noch mehr Stabilität gegeben“, lobte Trainer Tim Brückmann.



Oberliga: TG 81 II – ART Giants II 88:78 (43:24) Auch hier fehlten der TG alle drei Big Men, dazu Sebastian Rathjen und der noch angeschlagene Torrell Martin. Dafür gab Flügelspieler Marvin Bauer, der aus Sterkrade kam, ein gelungenes Debüt. Er steuerte direkt 18 Punkte bei. Die Hausherren führten schnell mit 8:0 und lagen zur Pause mit 19 Punkten vorne. Die jungen ART Giants II versuchten es mit einer Pressverteidigung. „Sie haben bis zum Ende aufopferungsvoll gekämpft“, lobte Brückmann. Doch das reichte nicht. Somit bleiben sie Schlusslicht der Liga.



SV Alte Freunde – Sterkrade 69ers 91:92 (47:41) „Der Schiedsrichter hat uns den Sieg geklaut!“, schimpfte Branko Cavic, Teambetreuer der Alten Freunde, und verwies zunächst auf die kuriosen Zahlen: Während die Gastgeber nur 13 Freiwürfe erhielten, bekam der Gegner 42 (!) zugesprochen. Bei den gepfiffenen Fouls lautete die Quote 33:18. Dennoch lagen die Alten Freunde immer knapp vorne. Erst im letzten Viertel gerieten sie in Rückstand, schafften per Dreier aus der Ecke Sekunden vor Schluss den Ausgleich. „In der letzten Sekunde entschied der Schiedsrichter auf Freiwürfe für den Gegner, obwohl der Ball noch nicht wieder im Spiel war. Wir sind alle total schockiert. Wenn wir verdient verloren hätten, dann hätten wir es akzeptiert. Aber so ist es bitter. Die Jungs haben toll gekämpft. Die letzte Minichance auf die Meisterschaft ist jetzt weg“, ärgerte sich Cavic. Die Partie war lange unterbrochen, da ein Sterkrader im Getümmel unter dem Korb einen Ellbogen an den Kopf bekommen hatte und nicht mehr aufstehen konnte. „Die gerufenen Sanitäter konnten den Spieler zum Glück stabilisieren und ins Krankenhaus mitnehmen. Wir wünschen ihm alles Gute“, so Cavic.



SpVg Odenkirchen – TuS Maccabi 76:83 (43:52). Gegen den Tabellensiebten gab sich die Mannschaft von David Wilder keine Blöße.



Frauen-Oberliga: ART – Capitol Bascats 77:51 (29:31) Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgten die Ratherinnen mit einer starken Leistung im dritten Viertel (28:6) für die Vorentscheidung.